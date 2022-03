As armas apreendidas “encontravam-se na posse dos seus proprietários, fora das condições legais autorizadas, por não possuírem cofre ou armário de segurança não portáteis para a sua guarda, com nível de segurança mínima, de acordo com a norma europeia EN 14450 - S1 ou nível de segurança equivalente”, refere comunicado da PSP.