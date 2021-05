Apreensão de artigos pirotécnicos nos festejos do título de campeão de futebol

De acordo com comunicado, a PSP, por intervenção dos elementos da Brigada de Fiscalização de Armas e Explosivos, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, com a colaboração de todo o efetivo policial, destacado para as comemorações do título de campeão nacional de futebol, na terça-feira, procedeu à apreensão de 13 artigos pirotécnicos, sendo 12 artigos da categoria T1 e 01 artigo da categoria F2.





“A apreensão foi efetuada em virtude dos respetivos utilizadores não cumprirem com as distâncias mínimas de segurança exigíveis, sendo que os mesmos foram iniciados no meio da multidão, sem qualquer tipo de precaução para preservar a integridade física de todas as pessoas presentes naqueles festejos, bem como alguns foram utilizados através de ligação dos seus sistemas de iniciação”, explica a PSP na nota.