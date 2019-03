Apreensão de 33 quilos de lapas nas ilhas do Faial e Pico

O Comando Territorial dos Açores da GNR, através do Destacamento Territorial da Horta, apreendeu 33 quilos de lapas, nas ilhas do Faial e do Pico, com o valor presumível de 300 euros.

De acordo com comunicado, no decorrer de ações de fiscalização, no âmbito da vigilância da costa e controlo costeiro, foram detetados diversos indivíduos na apanha de lapas em período de defeso, uns apeados, na zona de costa, e outros através de mergulho.





Dessas ações resultou a identificação de oito homens, com idades compreendidas entre os 20 e 48 anos, e a instauração de 10 autos de contraordenação por apanha de lapas em período de defeso, punível, cada um, com uma coima no valor máximo de 3 500 euros.





A implementação do período de defeso resulta em benefícios biológicos, possibilita uma maior proteção da desova, do desenvolvimento larvar e da fixação destes espécimes, fatores determinantes para o desenvolvimento das lapas.





As lapas apreendidas, por se encontrarem vivas, foram restituídas ao seu habitat natural.





Nestas ações estiveram empenhados militares da Secção Naval da Horta e dos Postos Territoriais de São Roque do Pico e da Horta.