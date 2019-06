Apreensão de 232 quilos de lapas em São Jorge

O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial das Velas, apreendeu, na segunda-feira, cerca de 232 quilos de lapa brava, com o valor presumível de 2.320 euros, na ilha de São Jorge.

No âmbito de uma denúncia por transporte de univalves com intuito de fuga à lota, os militares fiscalizaram um homem, de 62 anos, que estava prestes a embarcar uma viatura de mercadorias num navio de passageiros, com destino à ilha de São Miguel, explica comunicado da GNR.





Na viatura, o individuo transportava uma arca congeladora com as referidas lapas congeladas, sendo que o infrator não possuía licença para a captura desta espécie.





Foi elaborado o respetivo auto de contraordenação por fuga à lota e pela falta de licença de apanha de lapas válida, puníveis com uma coima até 3.740 euros.