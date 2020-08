Apreendidos 119 artigos contrafeitos em São Miguel

De acordo com comunicado, no decorrer de uma "ação de fiscalização de âmbito fiscal e aduaneiro num parque de mercadorias de um transitário na freguesia de Santa Clara, na cidade de Ponta Delgada, foram fiscalizados quatro volumes, tendo sido detetado no seu interior 119 artigos de vestuário e bijuteria contrafeitos, com um valor estimado de 5 960 euros, o que culminou na sua apreensão. A mercadoria destinava-se para venda ao público, tendo sido identificadas as proprietárias de 33 e 50 anos".



Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada.