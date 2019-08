Apoio ao doente deslocado na ilha Terceira reforçado com reabilitação de mais uma habitação

Andreia Cardoso salientou que os contributos dos cidadãos, através do Orçamento Participativo dos Açores, constituem "uma mais-valia para a Região e para todos os Açorianos quando visam soluções e melhorias económicas e sociais para as famílias”.





Citada em nota do executivo, a secretário referiu que o projeto visa a "adaptação desta moradia, com capacidade para 12 pessoas, para a criação de uma estrutura de pequena dimensão, com caraterísticas de habitação, destinada ao acolhimento e conforto de doentes que se encontrem deslocados na ilha Terceira”.





“Sabemos que a deslocação para fora da sua ilha por motivos de saúde, seja para consultas, exames, cirurgias, tratamentos ou outros procedimentos, tem fortes impactos para o doente e para a sua família a nível económico, mas também social, agravando-se nos casos de deslocações por períodos mais longos”, frisou.







Nesse sentido, Andreia Cardoso adiantou que “esta iniciativa pretende criar um espaço que vai possibilitar uma vivência mais familiar e confortável ao doente e acompanhante, respondendo também à escassez de oferta hoteleira em alguns períodos do ano, decorrente do crescimento do setor do turismo”.







Este projeto, com uma dotação financeira de 48 mil euros, permite, para além das obras de adaptação e requalificação da moradia, o seu apetrechamento.







A obra, a concluir ainda em 2019, decorre num imóvel propriedade do Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA), cuja localização muito próxima do Hospital de Santo Espirito da Ilha Terceira, na freguesia de Santa Luzia, em Angra do Heroísmo, facilita o acesso a esta unidade de saúde.







Desta forma, serão reabilitados na ilha de São Miguel dois apartamentos com a mesma finalidade, num investimento de 81 mil euros que vai permitir criar vagas para 12 doentes deslocados, também no âmbito de uma proposta do Orçamento Participativo.







Andreia Cardoso adiantou que estes projetos de Casas de Acolhimento resultam também de uma proposta do CDS/PP ao Orçamento da Região para a criação de vagas para doentes deslocados nas ilhas de São Miguel e Terceira.