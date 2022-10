Apoio a atividades juvenis dos Açores financia até dois projetos bienais por associação

Numa nota de imprensa divulgada no portal oficial do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM explica-se que a informação foi apresentada na sexta-feira pela secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Maria João Carreiro, como uma das “melhorias introduzidas na nova portaria do PIAJ” que será publicada no início da próxima semana.

“O novo PIAJ, que procura traduzir uma resposta às necessidades dos jovens e das suas associações representativas, confere, também, flexibilidade na gestão do montante aprovado, já que prevê a possibilidade de transferência de verbas entre um máximo de dois projetos, não ultrapassando 25% dos montantes aprovados”, explicou.

A nova portaria “acrescenta, ainda, despesas elegíveis ao apoio às despesas correntes, como as que decorrem das comunicações digitais ou da segurança e proteção de edifícios, e ao apoio ao desenvolvimento de atividades, como os bens alimentares à taxa reduzida do IVA”.

“O novo PIAJ permite mais flexibilidade na gestão do montante apoiado, mais previsibilidade nos montantes atribuídos a projetos que têm continuidade e uma melhor adaptação das despesas elegíveis”, afirmou.

As candidaturas ao PIAJ decorrem de 01 a 30 de novembro.

Maria João Carreiro destacou que o InterAj, Oficina de Capacitação das Associações Juvenis que junta associações e dirigentes associativos da região com vista à partilha de experiências e ao reforço de competências dos jovens para a gestão associativa, “constitui uma expressão muito concreta deste compromisso com os jovens açorianos”.

A 2.ª Edição do InterAj, que se realiza este fim de semana na ilha Graciosa, tem como temática central o Co-Associativismo, isto é, o trabalho colaborativo entre associações juvenis, e entre estas e parceiros locais, para a criação e o desenvolvimento de projetos conjuntos de e para os jovens e para a comunidade.

“O associativismo juvenil tenderá a beneficiar, cada vez mais, da cooperação e do trabalho colaborativo entre associações, pela partilha de conhecimentos que possibilitam e até pela otimização de recursos que significam. Na transição digital, no empreendedorismo ou na cultura não faltam exemplos que nos devem inspirar a todos”, lembrou.

Participam no InterAj, promovido através da Direção Regional da Juventude, 43 jovens e dirigentes associativos em representação de 26 associações juvenis e organizações, entre as quais a Associação de Surdos de São Miguel, “que vem enriquecer e valorizar, sobremaneira, este encontro de jovens empenhados na promoção dos seus interesses”, sublinhou Maria João Carreiro.