Aplicação My Saúde Açores atingiu 18 dos 25 mil registos pretendidos até setembro

“À data de 16 julho tínhamos mais de 18 mil registos efetuados e estes utilizados têm recorrido à aplicação, porque os nossos números dizem que são mais de 220 mil os acessos feitos”, afirmou, em declarações aos jornalistas, a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi.

A governante falava no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Angra do Heroísmo, à margem de uma cerimónia que marcou o alargamento das funcionalidades da aplicação, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), àquela unidade de saúde.

Lançada no final de janeiro, a My Saúde Açores, que permite, entre outras funcionalidades, agendar consultas, aceder a teleconsultas ou fazer pedidos de renovação de medicação crónica, integra os centros de saúde da região e os hospitais da Horta e da ilha Terceira.

Segundo Mónica Seidi, em agosto a aplicação deverá integrar também o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, a única unidade de saúde da região em falta.

Além de integrar os serviços prestados pelo hospital da Terceira, a aplicação passa a contar com novas funcionalidades.

Os utentes vão poder aceder aos resultados das análises clínicas que vierem a ser efetuadas e aos parâmetros vitais que forem registados.

“Numa fase inicial, só o utente poderá ter acesso aos seus parâmetros vitais, mas numa fase futura, com a disponibilização do portal clínico, o próprio profissional de saúde pode aceder a estes registos do seu paciente”, explicou a titular da pasta da Saúde.

No futuro, a aplicação deverá também permitir aceder aos resultados de exames imagiológicos.

Integrada no projeto do Hospital Digital dos Açores, a aplicação tem como meta, para acesso aos fundos do PRR, alcançar 25 mil acessos até setembro.

“Estamos na reta final. Faltam sete mil”, afirmou Mónica Seidi, mostrando-se confiante de que o objetivo será atingido dentro do prazo previsto.

“Com a integração dos hospitais onde estão inscritos mais utentes e que têm uma utilização mais assídua em alguns dos casos será mais apelativo aos utentes acederem”, acrescentou.

O Hospital Digital integra também o projeto MUSA - Modelo Único de Saúde dos Açores, que permitirá a interoperabilidade dos sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde.

Segundo a titular da pasta, esta “é a parte mais complexa e mais técnica do projeto”, mas está a ser trabalhada.

“Vai permitir a visualização dos diferentes sistemas entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares”, explicou.

A taxa de execução do Hospital Digital dos Açores, financiado em 30 milhões de euros pelo PRR, está “acima dos 70%”.