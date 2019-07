As mais lidas

"Vila aguarda elevação da Senhora da Paz a Santuário", "FLAD apoia três cátedras na Universidade dos Açores" e "Autonomia regional necessita de evoluir" são outros dos títulos desta Primeira Página. No desporto o destaque é "Plantel está “praticamente fechado” garante Henriques"

"Apenas uma procuradora investiga crimes económicos" é a manchete deste domingo do Açoriano Oriental

