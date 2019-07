"Apenas 109 açorianos têm testamento vital" é a manchete desta quinta-feira do Açoriano Oriental.

"Vila Franca com o rendimento médio mais baixo dos Açores" é o destaque fotográfico desta edição.

"Reitor recusa turismo religioso no Santuário", "CDS-PP lamenta falta de recursos na Saúde" e "Projetos para desenvolvimento costeiro já ultrapassam os 672 mil euros" são outros títulos desta Primeira Página.



No desporto, os destaques são: "Luís Cabral ‘azarado’ na primeira prova internacional" e "União Sportiva com mais quatro reforços".