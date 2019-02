António Ventura defende transporte de carga aérea entre os Açores, a Madeira e o Continente

No âmbito da visita da Comissão de Agricultura e Mar (CAM), da Assembleia da República, à Madeira, António Ventura, deputado do PSD/Açores defendeu “a existência de um transporte aéreo entre os Açores, a Madeira e o Continente de forma regular”.

No encontro que a Comissão teve com o secretário regional da Agricultura da Madeira, o deputado eleito pelos Açores referiu que “existe muita complementaridade agroalimentar entre as duas regiões que não está a ser potencializada, como seja os lacticínios, o vinho e as frutícolas”, disse citado em comunicado.

António Ventura deu como exemplo o caso da produção de leite nos Açores “onde se produz quatro vezes mais do que se consome, enquanto a Madeira é deficitária”.

Segundo o deputado, “a produção de leite nos Açores representa cerca 33% do todo nacional e na Madeira apenas 0,1%”.

Por sua vez o secretário regional da Agricultura da Madeira, José Vasconcelos, indo ao encontro do parlamentar mencionou a necessidade da existência de um apoio do Governo da República a um avião cargueiro que pudesse circular entre as duas regiões e o continente.

António Ventura é da opinião que “as duas regiões devem reivindicar, enquanto Regiões Ultraperiféricas, um POSEI inter-regional de apoio ao transporte, virado para a complementaridade de produções tradicionais agroalimentares”.

António Ventura considera que “o Governo da República deve criar um quadro regulamentar de apoios direcionado para um transporte aéreo de carga entre as duas regiões e o continente”.

Neste sentido, o parlamentar pretende “aferir a sensibilidade do Governo para esta matéria, nas próximas audições parlamentares dos Ministros, ponderando uma iniciativa que materialize esta intenção”.