Antologia de Maria José Cavaco no Arquipélago a partir de julho

Em comunicado, o diretor do Arquipélago e curador da exposição, João Mourão, refere que “a prática de Maria José Cavaco convida a uma constante relação do nosso corpo com o objeto artístico e, talvez por isso, a exposição seja apresentada também fora das salas principais” da instituição, “dando aos visitantes a possibilidade de percorrer o edifício e descobrir, de uma forma não limitada por hierarquias ou cronologias, as obras e as possíveis relações que estas estabelecem entre si".

A mostra, que reúne trabalhos da artista realizados entre o ano 2000 e a atualidade, permite “fazer uma leitura contínua do corpo de trabalho de Maria José Cavaco e ver peças provenientes de várias coleções públicas e privadas, que cruzam a pintura com diversos meios de expressão”, acrescenta a nota de imprensa do Centro de Artes.

“A pintura sempre foi, para Cavaco, uma presença tangível e física no espaço. As suas pinturas ganham, não raras vezes, tridimensionalidade, saem da moldura e da parede. Tornam-se instalação”, acrescenta.

A exposição fica patente no Centro de Artes Contemporâneas até 28 de novembro.

Maria José Cavaco é licenciada em Artes Plásticas – Pintura, pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa (1990) e doutorada, com tese teórico-artística, em Arquitetura pelo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (2017).

Desde 1991 realizou 19 exposições individuais, sendo as mais recentes, em 2019, no Convento de São Francisco, na Lagoa, nos Açores e, em 2018, na Galeria Fonseca Macedo, em Ponta Delgada, e na Fundação Portuguesa das Comunicações, em Lisboa.

Participou em diversas exposições coletivas, sobretudo em Portugal e Espanha, estando representada em coleções públicas e privadas.