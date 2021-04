Antigo vice-presidente Miguel Simas é candidato a presidente do Santa Clara

Num documento enviado às redações, Miguel Simas dá nota dos nomes que irão compor os órgãos sociais da sua candidatura, que terá como lema “Defender e Honrar: Vamos devolver o Santa Clara aos seus sócios”.



No documento, Miguel Simas apresenta como mandatário o antigo presidente do Santa Clara Dionísio Leite, que liderou os açorianos entre 1974 e 1998.

“Vamos expulsar os vendilhões do templo, vamos todos nos empenhar para que [o dia 01 de maio] seja o 25 de Abril no universo Santa Clara, com a ajuda de vocês todos, encabeçado pelo Miguel Simas, um homem sério, que consideramos o certo para o lugar certo”, lê-se na mensagem de Dionísio Leite.

Miguel Simas desempenhou várias funções no Santa Clara, entre elas a de vice-presidente e de administrador, sendo atualmente acionista da SAD dos açorianos.

Em novembro de 2018, Miguel Simas era presidente da comissão de vencimentos da SAD do Santa Clara, tendo se demitido quando foram conhecidos os aumentos salariais de Rui Cordeiro e de outros dirigentes.

Em junho de 2019, Miguel Simas apresentou a exoneração de sócio do Santa Clara em Assembleia-Geral, por discordar com o rumo do clube.

“É um direito que os sócios têm podendo regressar ao ativo quando entenderem. O porquê vem na sequência de não me rever nos métodos e nos procedimentos da Direção, capitaneada por Rui Cordeiro e nitidamente protegida pelos presidentes da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal”, justificou na altura numa entrevista ao Correio dos Açores.

Juntamente com Simas, candidatam-se a presidente da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, Noé Rodrigues (antigo secretário da Agricultura do Governo dos Açores) e Paulo Massa Almeida, respetivamente.

Da lista, fazem ainda parte Ricardo Pacheco (ex-secretário geral do PSD/Açores) que se candidata a secretário-geral da direção e Carlos Costa Martins, atual presidente da Assembleia Geral da SAD, que aparece como candidato a suplente do Conselho Fiscal.

A 17 de março, o atual presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, anunciou que iria ser candidato a um terceiro e último mandato na presidência do clube açoriano, assinalando que a “prioridade” é a construção de infraestruturas para a formação.