Antero de Quental revisitado nos 130 anos da sua morte por Luís Fagundes Duarte

O poeta e filósofo Antero de Quental vai ser revisitado esta noite, nas vésperas dos 130 anos da sua morte, através do professor universitário Luís Fagundes Duarte, no âmbito de uma iniciativa do Instituto Açoriano de Cultura.