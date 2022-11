"Ano de 2022 excecional" para retoma mas ainda "temos de ser ajudados"

"O ano de 2022 tem sido um ano excecional na recuperação da confiança dos nossos clientes. Portugal liderará, aliás, o crescimento económico na União Europeia, tendo esse crescimento uma clara impressão digital: o turismo como mola impulsionadora dessa recuperação", afirmou Bernardo Trindade na cerimónia de abertura do 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, promovido pela AHP, que decorre em Fátima.

O presidente da AHP lembrou que os anos da pandemia fizeram o setor recuar 20 anos em termos de dormidas e 10 anos em termos de proveitos.

O responsável recordou que – mesmo a bater recordes de receita em 2022 – a guerra na Ucrânia trouxe "um grau de incerteza tal na construção da cadeia de valor do turismo", que não é possível dizer "qual o nível de resultados" com que fechará este ano. Acresce que "tudo está mais caro", desde o custo da mão de obra, à eletricidade e o gás, a cadeia alimentar e as diversas prestações de serviço. Factos que levam a que a perspetiva se mantenha "incerta", disse.

"Por isso, senhor ministro [da Economia], senhora secretária de Estado [do Turismo], estimados associados, queremos lealmente continuar a ser parceiros, contribuintes para esta recuperação económica e social do país, mas realisticamente temos de ser ajudados", reforçou Bernardo Trindade.

O ministro da Economia, António Costa Silva, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, estão presentes na cerimónia de abertura do congresso da hotelaria que conta com cerca de 550 pessoas, segundo disse a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, à Lusa.

Sobre o pacote de três mil milhões de euros de apoio às empresas para fazer face ao aumento da fatura da eletricidade e do gás que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, Bernardo Trindade saudou esse anúncio e afirmou que a expectativa da AHP é que sejam "incluídos nesse pacote de ajudas".

O responsável abordou ainda a degradação da autonomia financeira das empresas hoteleiras durante a pandemia, alertando que é preciso ver alargadas as maturidades das linhas de crédito de apoio à covid-19, cujas maturidades estão em muitos casos a chegar agora ao fim.

O 33.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo decorre até sexta-feira.