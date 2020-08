'Animar PDL' entre hoje e domingo no centro histórico da cidade

Segundo refere nota, a autarquia de Ponta Delgada decidiu manter o 'Animar PDL', antecipando os horários da atuação dos artistas, por forma a cumprir a decisão da Autoridade Regional de Saúde. Os concertos terminarão antes das 22 horas e a autarquia apela a todos para que cumpram as regras de distanciamento social.

O vereador que tutela a área da Cultura, Paulo Mendes, afirma que os "colaboradores da Câmara estarão no terreno para fazer cumprir as regras de segurança", lê-se na nota que acrescenta que todas as atividades culturais serão realizadas no cumprimento das medidas e orientações da Direção Regional da Saúde.

A Câmara Municipal vai "avaliar permanentemente a possibilidade de continuidade ou não dessas atividades com base na evolução da situação epidemiológica e da nossa capacidade individual e coletiva de realizar as atividades culturais com segurança".

No que diz respeito ao programa para o fim-de-semana, quinta-feira, a partir das 19h00, regressa a animação de rua ao centro histórico com o Espetáculo Quase Espetacular - Fungis Magic Truxis. Às 21h00, será a vez de Aspegiic, no lado norte da Matriz.

Na sexta-feira, pelas 19h00, haverá uma sessão de cinema ao ar livre, no Largo da Igreja do Colégio e, às 20h30, Live Music com João Moniz e Ciro, no lado norte da Matriz.

No sábado, às 21h00, o lado norte da Matriz recebe Live Music, com Manuel Moniz & Marcos Ávila e Jaime Goth & Pedro Silva.