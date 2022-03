AnimaPIX - festival de animação no Pico

Segundo nota, com programação para toda a família, o festival apresenta, para além de filmes e curtas, uma série de artistas com a arte do conto, ilustração ao vivo, apresentações de livros e atividades paralelas, para os mais novos, em programas escolares.





O festival tem início no feriado de 1 de dezembro, pelas 16h30, com teatro no Auditório da Madalena, nomeadamente uma performance 'Couve rosa, morango amarelo', que aborda questões relativas à identidade de género, bullying, orientação sexual, respeito pela forma única de cada um ser.





Na quinta-feira, 2 de dezembro, o cabo-verdiano Adriano Reis apresenta a sua obra 'RUTXÊLA- Stória de Lá', e ainda Sónia Sousa apresenta 'A menina que desenhava corações', com ilustração de Sofia SantAna e Beatriz.





Na noite de sexta-feira, 3 de dezembro, pelas 21horas, decorre a exibição do filme, 'As Andorinhas de Cabul', baseado no livro homónimo de Yasmina Khadra. A animação da dupla de realizadoras Zabou Breitman e Eléa Gobé Mévellec, já foi galardoada em vários países e agora chega a Portugal, com estreia açoriana no AnimaPIX. Um maravilhoso exercício de reflexão sobre o significado da liberdade, um retrato sombrio e cru de uma cidade oprimida pela força mortífera do regime talibã, onde o papel da mulher e do homem foi radicalmente redefinido.





No sábado há uma sessão dedicada às melhores curtas produzidas em Portugal nos últimos anos e no domingo tem lugar uma celebração do melhor estúdio de animação, Ghibli, do Japão.





O programa Dracontos, à sombra do dragoeiro, também volta este ano à paisagem idílica do Museu do Vinho do Pico. O programa acolhe quatro contadores e é aberto a toda a família às 10h30, no sábado, dia 4 de dezembro.