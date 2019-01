"Angra - o REGALO do REI e da GENTE", é o tema deste ano das Sanjoaninas, que decorrem de 21 a 30 de junho, em Angra do Heroísmo.

Na apresentação do cartaz, Álamo de Meneses, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, citado em nota de imprensa, afirmou que “foi tomada a opção de enveredar por temas relacionados com factos históricos relevantes ocorridos em Angra do Heroísmo, ou diretamente relacionados com o município”.





“Esta via, que permanecerá a ser explorada, molda também modelo atual da festa, que continuará a ser uma festa feita para o povo. As Sanjoaninas são um evento que funciona como um grande dinamizador para a economia local, e que são uma festa feita com a colaboração das mais variadas entidades públicas e privadas, sem os quais não seria possível a sua realização, como é o caso da Câmara do Comércio, GNR, PSP e RG1, tal como toda a comunidade angrense”, realçou Álamo de Meneses.





No que diz respeito ao cartaz das Sanjoaninas 2019, este dá continuidade ao uso do “casario que foi desenvolvido e consolidado nas últimas edições e que já é reconhecido como uma representação gráfica inequívoca das festas e da cidade de Angra, contribuindo eficazmente para o fortalecimento da sua marca no mundo”, explica a nota.





“De forma estilizada, o poster ilustra D. Afonso VI a contemplar a cidade de Angra a partir da Fortaleza de São João Baptista do Monte Brasil, onde esteve resguardado entre 1669 e 1674. O rei apresenta-se sentado, numa postura atípica para uma majestade, mas representativa da sua personalidade irreverente, inspiradora e audaz, plasmada na sua biografia. Com serenidade veranil, o monarca encontra-se à sombra de uma árvore que, por sua vez, alude à enraizada tradição angrense de proteger os ideais da nação portuguesa, manifestada no anterior período de ocupação filipina e que se viria a repetir nas lutas liberais”.