Angela Rayner nomeada vice-primeira-ministra

Rayner, de 44 anos e deputada desde 2015, também será ministra para o Nivelamento, Habitação e Comunidades.

É a primeira vez que mulheres ocupam os cargos de vice -primeira ministra e de ministra das Finanças.

As nomeações, esperadas, são as primeiras de Starmer, que hoje começou a formar o governo após a indigitação esta manhã pelo Rei Carlos III.

O Partido Trabalhista ganhou as eleições legislativas de quinta-feira, voltando ao poder após 14 anos do Partido Conservador no governo.

Quando faltava atribuir dois dos 650 lugares, os trabalhistas tinham conseguido 412 deputados, uma margem significativa em relação aos 326 necessários para ter uma maioria no parlamento, segundo resultados provisórios divulgados pela televisão britânica BBC.

Os conservadores seguiam com 121 deputados e os liberais democratas com 71.

Relativamente às eleições anteriores, os trabalhistas elegeram até agora mais 211 deputados, os conservadores perderam 250 e os liberais democratas ganharam 63, de acordo com a BBC.