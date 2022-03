Andy Murray recebe ‘wild card’ para o Open da Austrália

"Estou feliz e agradecido por voltar a jogar o Open da Austrália e estou grato a Carig Tiley, diretor do torneio, e a toda a sua equipa por me darem esta oportunidade”, escreveu o escocês, campeão olímpico em Londres2012 e no Rio2016.

Com este convite, Murray, que ocupa atualmente o 134.º lugar da hierarquia mundial, mas é um dos mais populares e carismáticos tenistas do circuito, avança diretamente para o quadro principal do ‘major’ australiano, que vai ser disputado entre 17 e 30 de janeiro de 2022, em Melbourne.

“Na Austrália, desfrutei ao jogar perante um público incrível e estou ansioso por voltar a pisar o Melbourne Park”, referiu o tenista de 34 anos, duas vezes vencedor de Wimbledon, uma do Open dos Estados Unidos e cinco vezes finalista do Open da Austrália e uma de Roland Garros.

Membro do denominado ‘Big Four’, juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray tem uma lesão crónica na anca, tendo já sido submetido a várias cirurgias.