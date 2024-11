Andrés Mehring reforça baliza do Santa Clara

“É para mim um grande orgulho e felicidade estar aqui no Santa Clara. Venho com muita vontade de trabalhar e ajudar o clube a atingir os seus objetivos”, afirmou o jogador de 30 anos, em declarações disponibilizadas pelo clube.

O guardião argentino, vai ter no Santa Clara a sua primeira experiência no futebol europeu.

Mehring, conta com passagens pelo Cólon e Godoy Cruz e pelos uruguaios do Fénix e Liverpool, de Montevideu.

Além de Mehring, para a temporada 2024/25, os insulares asseguraram as contratações de João Costa e Alysson, ambos provenientes do Alverca, Matheus Pereira (ex-Vizela), Rodrigo Varanda (por empréstimo do América Mineiro, Brasil), Frederico Venâncio (ex-Eibar, Espanha), Jader (ex-Atlético Paranense, Brasil) e Neneca (empréstimo do Cascavel, Brasil).

Os açorianos, que estão de regresso à I Liga, vão começar o campeonato domingo com uma deslocação ao terreno do Estoril Praia.