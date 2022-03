André Gomes, Alexis, Bélone e Portela de regresso à seleção de andebol

A convocatória do selecionador Paulo Pereira conta com 20 nomes, com nota para os regressos do quarteto experiente, debelados os problemas físicos que os impediam de contribuir.

A seleção vai jogar duas vezes com a Suíça, na quinta-feira em Guimarães e três dias depois, no domingo, em Winterthur, com vista a avançar para um segundo ‘play-off’, este decisivo para chegar ao Mundial.

“A Suíça era a equipa mais forte do pote 2, [o que traz] vantagens e desvantagens. A desvantagem é que é a equipa mais forte e a vantagem é que nós temos que perceber que para ultrapassar a Suíça temos que ir com energia toda que temos, e isso para nós é positivo”, explicou o selecionador, citado em comunicado da federação.

Segundo o técnico, o objetivo é “aplicar bem o plano que está estabelecido” para contrariar o ‘sete contra seis’ “muito eficaz” dos suíços, além de “corrigir algumas coisas que correram menos bem no último Europeu”, sobretudo ao nível defensivo.

“Este é o grupo base da seleção nacional, com o regresso de Alexis Borges, André Gomes, Bélone Moreira e Pedro Portela, embora continuem a haver algumas ausências”, admitiu o selecionador.

Entre os 20 convocados está ainda Guilherme Tavares, presença habitual nos sub-20 e que vai estagiar com a seleção ‘AA’ entre hoje e quarta-feira.

Portugal procura bater a Suíça, com quem vai organizar o Euro2028 da modalidade em conjunto também com a Espanha, para chegar ao Mundial2023, na Polónia e na Suécia, depois de em 2021, no Egito, ter acabado no 10.º lugar.