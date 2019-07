André Bradford tomou posse esta terça-feira como deputado ao Parlamento Europeu

O único deputado dos Açores a ser eleito para o Parlamento Europeu, disse ainda, citado em comunicado, que “para além das tradicionais áreas dos setores produtivos, como a agricultura e as pescas, é altura das questões relacionadas com os transportes, juventude e ambiente entrarem, também, na agenda das prioridades açorianas no âmbito europeu”.





André Bradford referiu a importância da função técnico-política dos deputados Europeus, quer em termos de acompanhamento de dossiês, da produção de relatórios e do tratamento político da legislação proposta pela Comissão Europeia, como também na “atenção permanente que é necessária para garantir a defesa dos interesses dos Açores e que exige um trabalho de sensibilização, de influência e de pressão política para defender como prioridade a posição regional relativa a cada matéria”.





Sobre o trabalho realizado nas últimas semanas, André Bradford congratula-se com o facto de se ter incluído a questão da “Coesão Territorial” na Declaração Política do Grupo dos Socialistas e Democratas, a que pertence: “É importante garantir que a Coesão Territorial, que inicialmente não estava inscrita, faz parte da Declaração Política deste grupo, porque assim é assumida como uma prioridade para os próximos anos, assegurando que são tidas em conta as especificidades territoriais, o que no caso dos Açores diz respeito ao nosso estatuto de Região Ultraperiférica”.