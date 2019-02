André Bradford participa na Convenção Nacional do PS para as eleições europeias

André Bradford vai estar presente da Convenção Nacional do Partido Socialista que se realiza no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, em Vila Nova de Gaia.

O candidato do PS/Açores ao Parlamento Europeu vai participar no encontro nacional que pretende esclarecer “que Europa queremos para o nosso futuro?” e refletir sobre a mudança que a Europa teve na vida do País, das Regiões e das Pessoas.







Sob o lema “Rumo às Europeias”, André Bradford vai acompanhar as reflexões sobre: “Que manifesto para a Europa?”; Os “desafios da Europa”; “Que futuro para a União Económica e Monetária?”; A “Europa no Mundo”; A “resposta europeia às alterações climáticas” e sobre a “A Europa e o Futuro”. Para além da intervenção do Secretário-Geral do PS, António Costa, e do Candidato a Presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, são oradores convidados desta sessão Mário Centeno, Eduardo Ferro Rodrigues, Carlos César e Azeredo Lopes, entre outros, explica comunicado.





A convenção socialista começa com uma conferência temática do Partido Socialista Europeu, para discutir temas como “o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e os Desafios do Futuro do Trabalho”.







O encontro nacional que se realiza no norte do país foi antecedido de convenções regionais que, no caso dos Açores, se realizou em janeiro, para debater que Europa se pretende para o futuro dos Açores.