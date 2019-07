Anderson Carvalho de volta aos relvados

A tormenta de Anderson Carvalho está mais próxima do fim: sete meses depois da lesão sofrida na receção ao Marítimo, em janeiro, a contar para a 18.ª jornada da I Liga, o médio brasileiro voltou aos relvados. Peça fundamental no “xadrez” de João Henriques, a recuperação do trinco é uma boa nova para o treinador do Santa Clara.

Um calvário que começou ao minuto 17 do primeiro encontro da segunda volta da época passada e que agora está mais próximo de terminar. A rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito parece debelada e a corrida ligeira que o médio de 29 anos realizou no fim de semana no relvado do Estádio de São Miguel é disso indicador.

Contratado na época 2018/2019 aos russos do Tosno, Anderson Carvalho não demorou a “pegar de estaca” na equipa açoriana, realizando 16 jogos na I Liga (15 a titular), mais um na Taça de Portugal, até à lesão sofrida diante do Marítimo.

O trinco vai seguir viagem com a equipa para Penafiel, onde o Santa Clara irá estagiar a partir desta quarta-feira, dia 10 de julho.