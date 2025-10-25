Açoriano Oriental
    • Alienação parental. Quando os filhos vivem reféns de conflitos

    Uma violência que destrói laços, distorce memórias e deixa marcas profundas na infância. O psicólogo Pedro Gomes alerta: “os mecanismos de defesa das crianças e dos jovens podem enfraquecer após o divórcio dos pais”.


    Hoje, 16:09
    Alienação parental. Quando os filhos vivem reféns de conflitos

    Autor: Daniela Arruda
    Já alguma vez pensou que a imagem que tem de um dos seus pais pode não ser inteiramente sua? Talvez parte do que acredita sobre a sua mãe, ou sobre o seu pai, tenha sido construída por alguém que amava e em quem confiava?“Consegui acordar de um pesadelo, no qual o meu pai era o vilão. Descobri que e...
