Alienação parental. Quando os filhos vivem reféns de conflitos

Autor: Daniela Arruda
Já alguma vez pensou que a imagem que tem de um dos seus pais pode não ser inteiramente sua? Talvez parte do que acredita sobre a sua mãe, ou sobre o seu pai, tenha sido construída por alguém que amava e em quem confiava?“Consegui acordar de um pesadelo, no qual o meu pai era o vilão. Descobri que e...
Regional Ver Mais
-
Presidente da República cancela visita à ilha do Corvo devido ao mau tempo
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Ministra da Cultura defende aposta precoce na cultura