    • Mau tempo gera 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel

    O mau tempo que atinge os Açores gerou 24 ocorrências na ilha açoriana de São Miguel, desde inundações em habitações e vias ao transbordo de ribeiras e uma derrocada, informou a Proteção Civil.


    Hoje, 14:01
    Autor: Lusa

    De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, as situações reportadas ocorreram nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande.

    Os bombeiros, serviços municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública têm estado nos locais dos incidentes, para apoio e resolução das diversas situações.

    Entretanto, o aviso meteorológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) hoje em vigor devido à previsão de chuva forte foi agravado para laranja nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.

    Estes cinco distritos passam assim a estar sob aviso laranja, o intermédio numa escala de três, até às 15:00 de hoje, período durante o qual está prevista “precipitação forte e persistente”.

    Sob aviso amarelo, o menos grave, continuam até às 15:00 os distritos de Castelo Branco, Lisboa, Portalegre e Santarém, por causa da chuva forte, enquanto no Porto este alerta termina mais cedo, pelas 12:00.

    O estado do tempo em Portugal continental, em especial as regiões do norte e centro, está a ser afetado pelos efeitos da depressão Benjamim.


