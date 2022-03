ANA prepara “intervenção temporária” para melhorar o aeroporto Ponta Delgada

“Está a ser preparada uma intervenção, de caráter temporário, no aeroporto de Ponta Delgada de forma a assegurar as melhores condições para o acolhimento dos passageiros no período de pico”, revelou fonte oficial da empresa à Lusa, por escrito.

Nas últimas semanas, quer o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), quer a transportadora área SATA alertaram para os possíveis constrangimentos no aeroporto devido ao aumento de voos no próximo verão para São Miguel.

A ANA, responsável pela gestão do aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, recordou que a empresa “tem sido um parceiro ativo do desenvolvimento da acessibilidade e conectividade aérea dos Açores”.

Remetendo para os próximos meses mais detalhes sobre a intervenção, a ANA realçou que o “planeamento de desenvolvimento da infraestrutura requer pressupostos estáveis em relação à evolução da atividade das principais companhias aéreas”.

“Neste momento, a ANA não dispõe de tais pressupostos [estáveis] sobre a operação da SATA, que se encontra num processo de reestruturação sujeito a aprovação da Comissão Europeia”, lembrou a empresa.

A 24 de fevereiro, no parlamento dos Açores, o presidente da SATA, Luís Rodrigues, alertou que o aeroporto de Ponta Delgada “vai rebentar por todos os lados”, porque não vai ter “capacidade para processar” todos os voos previstos para o verão.

Posteriormente, em 04 de março, o Governo dos Açores, em declarações à Lusa, disse antecipar “constrangimentos” nas áreas do ‘check-in, segurança e chegada de passageiros do aeroporto de Ponta Delgada no verão, considerando necessário relançar investimentos que “nos últimos anos ficaram no limbo”.

“O regresso a uma vida normal [depois da pandemia de covid-19] é necessário, assim como é necessário também o relançamento de investimentos que nos últimos anos ficaram no limbo das coisas que mais tarde seriam reavaliadas”, indicou então o executivo.

Além das operações que se iniciaram no verão de 2021 para São Miguel (das transportadoras Swiss, Lufthansa e Iberia, provenientes de Genebra, Frankfurt e Madrid, respetivamente), o Governo Regional especificou que vão existir oito novas rotas para o aeroporto de Ponta Delgada.

Entre essas rotas está a operação da Edelweiss de Zurique (Suiça), da United Airlines de Newark (Estados Unidos), da British Airways de Londres (Inglaterra), da Azores Airlines de Nova Iorque (Estados Unidos), Dusseldorf (Alemanha) e Barcelona (Espanha), e da Transavia Holanda de Amesterdão (Países Baixos) e da Transavia França de Paris.