Ana Carvalho destaca necessidade de melhorar condições de segurança no troço Furnas-Ribeira Quente

De acordo com nota do executivo, a secretária regional, que falava na assinatura do auto de consignação da empreitada para consolidação dos taludes daquela estrada regional, referiu que a obra prevê “a execução de terraplenagens para reperfilamento de taludes em seis troços, respetiva drenagem e a construção de um semi-túnel”.





A construção do semi-túnel, “a novidade desta empreitada”, segundo refere Ana Carvalho, citada na mesma nota, começará logo a seguir ao túnel existente, e terá aproximadamente 300 metros.





Esta opção de construção dará “oportunidade para observar a paisagem”, adiantou a secretária regional, destacando que é uma solução muita utilizada, “principalmente na Europa, com viabilidade também aqui nos Açores”.





A obra tem um prazo de execução de 540 dias, representando um investimento superior a 5,6 milhões de euros.





No que diz respeito à intervenção no troço entre as Furnas e a Povoação, a secretária regional das Obras Públicas disse que já “está a ser feita a avaliação dos terrenos que vão ser adquiridos pela Região”, para que se possa declarar a utilidade pública dos mesmos.





Só com essa designação de utilidade pública, explicou Ana Carvalho, será possível “tomar posse administrativa dos terrenos” e proceder à assinatura do contrato, que terá de ir ao visto do Tribunal de Contas.





O Plano e Orçamento da Região para este ano prevê uma verba para as duas empreitadas a realizar, garantiu ainda a governante.