“Ambi volta à Escola” reforça políticas ambientais da CMH

Depois do sucesso do projeto “Ambi vai à Escola” com o propósito de reforçar as políticas ambientais, nomeadamente no que à recolha seletiva e reciclagem diz respeito, a Câmara Municipal da Horta, está a percorrer as escolas do concelho para apresentar "Ambi volta à escola".

A apresentação do projeto teve lugar na escola dos Flamengos e na ocasião, José Leonardo Silva, presidente da autarquia faialense, frisou que “este é um projeto de grande relevância no âmbito das nossas políticas ambientais", disse citado em nota de imprensa.





Refira-se que em 2018 foram recolhidas 246 toneladas de vidro, que representa um aumento de 7.5% em relação ao ano anterior. Ao todo foram recolhidas 173 toneladas de plastico, ou seja mais 13.83%, e no papel/cartão foram recolhidas 451 toneladas, ou seja, mais 9.56%.





Para José Leonardo Silva, "estes números revelam que estamos a fazer um trabalho assertivo, mas é preciso ir cada vez mais longe".





Este projeto surge associado a um concurso de recolha de papel/cartão, metal e plástico, que decorrerá até 10 de maio, "com o objetivo de estimular as nossas crianças e os nossos jovens a esta temática".





O concurso “Ambi volta à escola” tem como objetivo incentivar a separação do papel/cartão e do plástico/metal promovendo deste modo a reciclagem, incutindo na comunidade escolar hábitos sustentáveis.





No final as escolas que recolheram maiores quantidades de resíduos serão premiadas com material escolar no valor de 250 euros, 150 euros e 100 euros, respetivamente.