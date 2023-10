Segundo uma nota da autarquia, na ilha de São Miguel, Maria Vicente sagrou-se dupla campeã europeia de atletismo ao conquistar duas medalhas de ouro nos Campeonatos da Europa SUDS (Sports Union for Athletes with Down Syndrome – Campeonatos da Europa para Atletas com Síndrome de Down), competição que decorreu de 03 a 10 de setembro na cidade de Pádua, em Itália.

Já Maria Luísa Câmara destacou-se com a conquista de duas medalhas de prata, em 800 metros marcha e no disco.