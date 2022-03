Alunos do secundário lançam microssatélites em competição em Ponte de Sor

O evento, que decorre até domingo no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, é organizado pelo ESERO Portugal, um projeto educativo da ESA - European Space Agency (Agência Espacial Europeia) e da Ciência Viva, com o apoio da Agência Espacial Portuguesa e do município alentejano.

Em comunicado, a organização explica que esta competição, desenvolvida desde 2014, faz com que alunos do ensino secundário de todo o país lancem modelos funcionais de microssatélites, cujo sistema base (antena, bateria e sensores) está integrado num volume equivalente ao de “uma lata de refrigerante”.

De acordo com a organização, na sexta-feira os microssatélites vão ser lançados de uma altura de mil metros.

“Os alunos terão de comunicar com o satélite na descida e, tal como num verdadeiro projeto espacial, recolher dados científicos e imagens para desenvolver uma proposta que será avaliada por vários especialistas”, indicou a organização.

Esta competição, que não é aberta ao público em geral, regressa após um interregno desde 2020.

Ao longo das oito edições, já contou com a participação de mais de 700 jovens do ensino secundário.

A equipa vencedora desta edição vai representar Portugal na final internacional que se realiza, este ano, em formato ‘online’ através das plataformas digitais da ESA - European Space Agency (Agência Espacial Europeia).

O júri que avaliará os projetos é formado por Ricardo Conde e Eduardo Ferreira, respetivamente, presidente e vice-presidente da Agência Espacial Portuguesa - Portugal Space, e Rui Agostinho, professor auxiliar do departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.

O professor auxiliar de sensores e sistemas do Instituto Superior Técnico, Agostinho Fonseca, o professor e coordenador do Núcleo de Programação e Robótica da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, Duarte Cota, e a diretora executiva da Ciência Viva, Ana Noronha, são os restantes elementos que compõem o júri.

Os promotores da iniciativa revelam ainda que os vencedores da primeira edição do CanSat Júnior, os MiniSalSat (Colégio Salesianos de Lisboa), estão presentes neste evento, através de uma “participação especial”, extraconcurso.