Alojamento Local nos Açores defende promoção turística que beneficie as nove ilhas

A posição surge na sequência dos recentes dados, divulgados pelo Serviço Regional de Estatística, sobre a atividade turística no mês de março, “que indicam que o Alojamento local registou 59,3 mil dormidas”, diz a associação em comunicado.

Para a ALA, estes indicadores são "globalmente positivos", mas nem todas as ilhas registaram aumentos no número de dormidas.

De acordo com os dados referidos num comunicado de imprensa da associação, em março, o Alojamento Local registou um aumento das dormidas de 24,3% nos Açores, em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Os mesmos dados, do Serviço Regional de Estatística, indicam que o Alojamento local registou 59,3 mil dormidas, sendo que os residentes em Portugal representaram 22,9% dessas dormidas, com uma diminuição de 0,5% face a março de 2022, enquanto os residentes no estrangeiro representaram 36,3 mil dormidas, o que se traduz num aumento de 47,6% relativamente ao período homólogo.

O número de hóspedes atingiu os 16,8 mil, o que representa um acréscimo da taxa de variação homóloga de 27,5%.

Nos primeiros três meses deste ano registaram-se 146,4 mil dormidas no Alojamento Local, sendo este um valor superior em 34,3% ao registado no mesmo trimestre do ano passado, assinala ainda a ALA, em comunicado de imprensa.

Mas, enquanto se verificam aumentos em São Miguel (32,9%), São Jorge (32,0%), Pico (16,2%) e Faial (3,7%), face ao período homólogo, as ilhas de Santa Maria (-36,7%), Graciosa (-22,6%), Terceira (-1,4%) e Flores (-0,9%) registaram resultados negativos, quando comparados com o mesmo período de 2022, aponta a ALA, presidida por João Pinheiro.

Já o Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, "não registou dormidas declaradas nestes meses", acrescenta a ALA.

Por números absolutos, a ilha de São Miguel registou 45,1 mil dormidas, representando 76,0% do total da Região, seguindo-se a Ilha Terceira, com 6,2 mil dormidas (10,5% do total regional), a Ilha do Faial, com 3,18 mil dormidas (5,4%) e o Pico com 3,16 mil dormidas (5,3%).

A Associação de Alojamento Local nos Açores considera que se torna "cada vez mais evidente" a necessidade de "acelerar a promoção do destino Açores, tornando-a também mais eficaz e beneficiando as nove ilhas" do arquipélago.

Com estas medidas, a ALA entende que será "mais fácil" aos empresários do alojamento local, "alcançar uma estabilidade necessária e duradoura", com vista a assegurar a continuidade da atividade e garantir a manutenção dos postos de trabalho criados pelo alojamento local.