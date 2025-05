'Allegro Vivace' vence Troféu Açores 2024

O veleiro 'Allegro Vivace', de Bruno Rosa, foi o vencedor do Troféu Açores 2024, na classe ORC, depois de ter ganho a última regata da Atlantis Cup, indica a organização em comunicado.

Numa disputa intensa desde o primeiro momento, o veleiro de Bruno Rosa conseguiu levar a melhor na última etapa da regata, que ligou a ilha de São Jorge à ilha do Faial.

O veleiro 'Jolly Jumper', de Rui Terra, foi o segundo classificado na classe ORC do Troféu dos Açores, seguido do veleiro 'Soraya', de Frederico Rodrigues. No que diz respeito à última regata oceânica, a frota da Atlantis Cup - Regata da Autonomia contou com 20 embarcações na largada nas Velas, ilha de São Jorge.

O comunicado da organização da Regata da Autonomia refere que o veleiro 'Ideia Fixa', de Duarte Barcelos, foi o mais rápido, tendo completado a ligação entre as ilhas de São Jorge e Faial em cerca de quatro horas e 11 minutos, conquistando o segundo lugar na classe ANC. A vitória na classe ANC foi para o veleiro 'Encore', de Dermot Cronin.

Em relação à classe Open, a embarcação 'The Whisper, o Pogo 36', de David Wagner, foi o vencedor. Na segunda posição ficou veleiro 'SINA', de Victoria Akhurst e em terceiro a embarcação 'Muito Linda', de Jean Pierre Dhondt.

Terminada que está a edição que assinalou o 35º aniversário da Atlantis Cup - Regata da Autonomia, a organização já pensa na prova de 2025, como disse Frederico Soares, presidente do Clube Naval da Horta: “É importante começar já a pensar na edição do próximo ano”.

Citado no comunicado, Frederico Soares, afirmou “querer lançar a edição de 2025 o quanto antes”. “Temos que pensar que ilhas vamos abranger. Temos plano e em breve haverá notícias”, referiu.

A 35.ª edição da Regata da Autonomia foi organizada pelo Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Ponta Delgada, Angra Iate Clube, Clube Náutico de Angra do Heroísmo e Clube Naval de Velas, contando com o patrocínio da Assembleia Legislativa dos Açores.