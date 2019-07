Algumas consultas e exames adiados na maior unidade de saúde dos Açores

As mais lidas

Os enfermeiros, através do Sindicato Democrático dos Enfermeiros Portugueses (Sindepor), iniciaram hoje quatro dias de greve, paralisação que se estende até o fim do dia de sexta-feira.

Já na enfermagem, a adesão dos profissionais situa-se nos 8% no Serviço Regional de Saúde

Fonte da Secretaria Regional da Saúde adiantou à Lusa que no caso dos médicos a paralisação nos Açores situa-se nos 24%.

O secretário regional do Sindicado Independente dos Médicos nos Açores, André Frazão, adiantou à Lusa que "os números ficam aquém do esperado", admitindo que "devido às listas de espera", alguns profissionais "podem não ter aderido à paralisação, porque não se sentem confortáveis em remarcar um doente para daqui a dois anos".

De passo apressado, a utente Maria de Jesus confirmou à Lusa que acabou por realizar as análises que tinha agendadas para hoje.

Maria Silva deslocou-se esta manhã de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande, ao Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, mas acabou por ver a sua consulta adiada, devido à greve.

A greve nacional dos médicos e enfermeiros está a afetar a realização de algumas consultas e a provocar o cancelamento de alguns exames no Hospital de Ponta Delgada, a maior unidade de saúde dos Açores, constatou a agência Lusa.

