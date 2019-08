Alexandre Gaudêncio reivindica requalificação urgente do porto de Santa Iria

A requalificação do porto de Santa Iria, na freguesia da Ribeirinha, é uma das “preocupações atuais que urge resolver com a máxima brevidade possível”, salientou Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande que presidiu à sessão solene comemorativa do 71.º aniversário de elevação da Ribeirinha a freguesia.

Citado em nota de imprensa, o autarca referiu que a Câmara da Ribeira Grande "está do lado da freguesia nesta luta. O porto de Santa Iria tem um enorme potencial paisagístico e turístico que importa preservar. Esta visão já foi partilhada por quem de direito, ao longo de mais uma década, já se ouviram muitas promessas, mas a obra de revitalização do porto continua por realizar”.





Na ocasião, Alexandre Gaudêncio vincou o bom entendimento existente entre a autarquia e a junta de freguesia. “Gostaria de ressalvar que tem havido grande sintonia entre a Câmara e a junta de freguesia e desde que tomamos posse pela primeira vez, em 2013, que temos olhado para a Ribeirinha com outros olhos".





Por outro lado, destacou alguns investimentos realizados, nomeadamente a "rede viária – como é o caso da nova rua padre Lucindo da Graça – investimos no saneamento básico e estamos a requalificar o antigo campo de jogos para que possa ser adaptado a uma zona de lazer à semelhança da de Santa Bárbara”, elencou.





Para além disso, acrescentou, “apoiamos a junta, em parceria com o governo regional, na requalificação do edifício da nova sede e vamos avançar, ainda este ano, com a construção de uma cozinha comunitária na rua do Jogo. Mas não queremos ficar por aqui. Mais investimentos estão em desenvolvimento para uma freguesia que durante largos anos esteve esquecida.”