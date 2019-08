Alexandre Gaudêncio realça “concretização de compromisso assumido” nas Calhetas

As mais lidas

O investimento realizado nas Calhetas “surge na sequência de um conjunto de intervenções que vimos realizando um pouco por todo o concelho tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, não só através de uma nova rede de drenagem pluvial, mas também por via da requalificação das estradas que oferecem mais conforto, segurança e comodidade”, disse o autarca, citado em nota, explicando ainda que “este é um investimento que melhora a rede viária da localidade. Na empreitada também foram realizados trabalhos de substituição da rede de drenagem pluvial que já se encontrava obsoleta”.

Na ocasião, Alexandre Gaudêncio realçou que conclusão da obra é a “concretização de mais um compromisso assumido pela Câmara da Ribeira Grande aquando da preparação do plano e orçamento para o ano em curso”.

Está concluída a empreitada de requalificação da travessa do Barroso, na freguesia das Calhetas, na Ribeira Grande, uma obra da responsabilidade da autarquia local.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok