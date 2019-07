As mais lidas

"Ministro denuncia fraude nos apoios às passagens aéreas", "Açorianos organizam evento para ajudar bebé Matilde", "Paulo Moniz é cabeça de lista pelo PSD-A à República" e "Greve dos médicos afeta realização de consultas" são outros títulos desta Primeira Página. No desporto o destaque é "CPSC conquista 20.º título de campeão regional".

"Alexandre Gaudêncio não se demite após ser constituído arguido" é a manchete da edição desta quarta-feira do Açoriano Oriental

