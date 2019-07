Alexandre Gaudêncio expressa votos de “plena recuperação” a André Bradford

O presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, expressou esta terça-feira votos de uma “plena recuperação” a André Bradford e manifestou a sua solidariedade para com a família do eurodeputado socialista.

O eurodeputado açoriano socialista está internado no hospital Divino Espírito Santo em Ponta Delgada em estado grave, devido a um enfarte sofrido na madrugada de segunda-feira, e estará em coma induzido.



O líder social-democrata, em contacto telefónico com o presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, exprimiu o desejo de uma “franca melhoria” do estado de saúde de André Bradford, adianta comunicado.



“Em meu nome pessoal e em nome do PSD/Açores, quero expressar os votos de uma plena recuperação a André Bradford e enviar um abraço de solidariedade à sua família e a todos os que lhe são próximos”, afirmou Alexandre Gaudêncio.