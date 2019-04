Alexandre Gaudêncio enaltece empenho da PSP da Ribeira Grande

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, elogiou o “empenho e dedicação colocados pelos recém-promovidos comissários Marco Gomes e Tânia António, no desempenho das suas funções nas esquadras da PSP da Ribeira Grande e Rabo de Peixe”, respetivamente, no decorrer de audiência de apresentação de cumprimentos de despedida.

De acordo com nota de imprensa, Marco Gomes e Tânia António foram promovidos a comissários, sendo substituídos nos cargos pelos chefes José Silva e Marco Simas, que acumulam as chefias nas esquadras da Ribeira Grande e Rabo de Peixe e que também marcaram presença na audiência para apresentação de cumprimentos.





“É relevante, nesta ocasião, enaltecer o trabalho desenvolvido pela PSP na Ribeira Grande. Foi em parceria com esta força de segurança que a autarquia instalou câmaras de videovigilância nos parques de estacionamento, ação que permitiu reduzir de forma significativa os atos de vandalismo”, disse o autarca.





Alexandre Gaudêncio revelou também a “profícua parceria entre as partes no desenvolvimento e crescimento da Feira de Segurança Infantil, uma iniciativa inédita no país que é promovida pela PSP da Ribeira Grande.”





Na ocasião, o edil lembrou que “foi esta câmara que conseguiu negociar as condições para que Rabo de Peixe mantivesse a esquadra da PSP aberta e também foi esta câmara que conseguiu a transferência dos efetivos para um edifício mais seguro e afastado dos riscos de derrocada que ameaçavam o anterior.”





Em relação à requalificação da antiga esquadra da PSP da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio deu conta de que “o projeto está do lado do ministério da Administração Interna, tendo a autarquia enviado todos os documentos para elaboração do contrato. A empreitada, orçada em cerca de um milhão de euros, permitirá devolver a PSP a um espaço próprio e adaptado às suas necessidades”, concluiu.