Alexandra Melo estreou-se pela seleção de Sub-17

A semana que está prestes a finalizar vai ficar para sempre gravada na memória da jovem atleta de futsal natural da ilha de Santa Maria, Alexandra Melo.



A jovem jogadora que está ao serviço do Benfica foi chamada, pela primeira vez, à seleção nacional feminina de Sub-17 pelo selecionador André Teixeira, e frente à Rússia somou as suas primeiras duas internacionalizações com as Quinas ao peito.



No primeiro embate, disputado na terça-feira (dia 21) no Pavilhão Portugal Cultura e Recreio, no Seixal, Portugal perdeu por 4-0 e Alexandra Melo foi suplente utilizada no primeiro encontro dos dois jogos do estágio competitivo frente à congénere russa.



Na segunda partida, realizada quarta-feira (dia 22), no mesmo local, a Rússia voltou a ganhar Portugal, desta feita por 3-1, e no segundo jogo de preparação a jovem mariense foi titular na equipa nacional. Neste encontro, o golo de honra de Portugal foi apontado por Inês Padinha.



Alexandra Melo, que atua na posição de guarda-redes, está no Benfica desde 2019, tendo feito a sua formação ao serviço do Gonçalo Velho, iniciando-se no futebol com seis anos, tendo posteriormente transitado para o futsal.



No regresso à atividade da seleção nacional feminina de futsal de Sub-17, depois de uma paragem de dois anos devido à pandemia de Covid-19, a atleta mariense de 16 anos, que joga nos juvenis do Benfica, foi uma das 14 jogadoras selecionadas para a retoma desta equipa que realizou no Seixal três treinos e fez dois jogos.