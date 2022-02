Alerta de uma embarcação com 100 migrantes em risco perto de Malta

“Cerca de 100 pessoas necessitam urgentemente ser resgatadas da SAR [da área de busca e resgate] de Malta. Os sobreviventes dizem que uma criança está em coma e necessitam desesperadamente de água, mas a Itália diz que não é sua responsabilidade e Malta não atente o telefone. É provável que este atraso custe vidas”, escreveu o serviço telefónico nas redes sociais.

Em mensagem anterior o Alarm Phone tinha avisado que uma mulher tinha “perdido a consciência” e que uma criança estava “em condições críticas”, indicando anda que os migrantes a bordo tinham pedido ajuda durante a noite às Forças Armadas de Malta, mas sem obter resposta.

“Telefonaram durante a noite e disseram que estava a entrar água [na embarcação] e que não tinham água potável”, lamentou o Alarm Phone numa primeira mensagem, e seguida de outra na qual indicava que os migrantes estavam dirigindo-se para norte, mas que o seu motor estava “avariado”.

Por fim, a Alarm Phone pediu que as autoridades da Itália e Malta atuassem e se responsabilizassem pelo resgate destas pessoas.

O Ministério do Interior de Itália indicou que deste o início de 2021 chegaram às costas do país 24.779 migrantes, face aos 10.241 no mesmo período do ano anterior.