“Alenquer, Património e Identidade” no Centro Municipal de Cultura

A mostra resulta de uma parceria entre ambas as autarquias e, tal como é possível ler na sinopse, procura dar a conhecer “uma imagem da sua história e das suas tradições” e “o culto e as Festas do Império do Divino Espírito Santo, instituídas em Alenquer pela Rainha Santa Isabel e por seu marido, o rei D. Dinis, em 1321”, indica a Câmara de Ponta Delgada em nota de imprensa.





A exposição conta com peças arqueológicas e artísticas, pergaminhos e livros raros, representativos de vários séculos de testemunhos materiais da história e pré-história desta vila localizada nos arredores de Lisboa.





A mostra fica patente até ao dia 11 de julho.