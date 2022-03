Alemanha deixa de informar sobre envio de armamento por razões de segurança

A informação foi avançada pela agência espanhola Efe, que cita fonte do executivo da Alemanha.

De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa, Arne Collatz, parte da estratégia da Rússia passa por “bloquear as rotas de abastecimento da Ucrânia com a finalidade de dificultar a defesa” do país.

Também as imagens captadas nas autoestradas da Alemanha vão deixar de estar disponíveis para consulta pela Internet. Vários órgãos de comunicação social do país já tinham reportado que as imagens estavam indisponíveis para consulta.

A autoridade responsável pela gestão das autoestradas já tinha informado que houve “um aumento de atividade” nas vias alemãs de “atores relevantes em matéria de política de segurança”.

O porta-voz adjunto do Governo, Wolfgang Büchner, disse, entretanto, que a indisponibilidade das imagens estava relacionada com a guerra na Ucrânia.

“Para não incorrer em qualquer risco para a segurança, não haverá quaisquer informações”, referiu Büchner.

A informação foi ainda corroborada pelo porta-voz do Ministério dos Transportes, Tim Alexandrin: “Devido à atual evolução dos acontecimentos em matéria de segurança na Europa, as câmaras de trânsito nas autoestradas federais não estão à disposição [dos automobilistas]”.