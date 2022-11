Álbum “Toadas” apresentado na Ribeira Quente

O evento decorre pelas 20h00, na Junta de Freguesia da Ribeira Quente, e contará com presença especial de Francisca Xavier, que participou no álbum no tema “Venham ter ao mundo encantado”, e irá interpretar a música pela primeira vez ao vivo, indica nota de imprensa.

“Toadas, da Lobeira ao Agrião” é um trabalho que pretende retratar um pouco do percurso musical dos irmãos César e Rafael Carvalho, contendo modas do nosso Folclore, música de Júlio Pereira, do Cancioneiro Nacional, música Irlandesa, e música original composta propositadamente para este trabalho.

Refira-se que no sábado, dia 19 novembro, o “Duo Toadas” estará presente na 3.ª edição do “Prismas de Sons”, no Convento dos Franciscanos, na Lagoa, pelas 21h00, um evento que conta com a participação de vários artistas e grupos altura em que o duo tocará alguns temas deste seu primeiro álbum.