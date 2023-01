AHRESP pede a novo secretário de Estado medidas para o setor

A "aplicação temporária da taxa reduzida de IVA, redução da taxa social única, medidas de combate ao contexto inflacionista e de custos com energia, bem como a dignificação e valorização das profissões" foram alguns dos temas apresentados pela AHRESP na primeira reunião de trabalho com o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, que tomou posse em 02 de dezembro, pode ler-se num comunicado.

A reunião com o governante, segundo a AHRESP, centrou-se "em 12 pontos essenciais para o canal HORECA [hóteis, restaurantes e cafés], tendo em conta as dificuldades" que as empresas atravessam "devido ao atual contexto inflacionista".

Dos vários pontos, a associação destaca "as medidas financeiras de apoio, por via do Turismo de Portugal, como a Linha Consolidar +Turismo e uma nova moratória na linha de microcrédito".

A AHRESP defende ainda "a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, bem como a reposição definitiva na taxa intermédia de todas as bebidas" e "a redução dos impostos sobre os rendimentos do trabalho".

No encontro com Nuno Fazenda, a associação referiu ainda "a dificuldade na contratação de profissionais qualificados e a inconstância da regulamentação sobre o alojamento local", indica a AHRESP.

Segundo o comunicado, "a AHRESP manifestou ainda total disponibilidade para trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, trabalhando em soluções concretas, assentes na base de um diálogo permanente e construtivo".