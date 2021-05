AHRESP dos Açores sai com “satisfação imensa” de reunião com Governo

“Saio daqui com uma satisfação imensa pelo facto de as lutas que estamos a ter há alguns meses terem hoje tido solução, não só no apoio imediato à liquidez [das empresas], mas também pelo facto, que estava a ser um travão enorme às micro empresas, não se poderem candidatar aos apoios do Apoiar.PT porque tinham resultados com capitais negativos em 2019”, declarou Cláudia Chaves aos jornalistas.

A delegada dos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) falava depois da reunião que teve com o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e com os secretários regionais das Finanças, Bastos e Silva, e da Saúde, Clélio Meneses.

Segundo a dirigente da AHRESP nos Açores, o Governo Regional manifestou a “maior abertura para aceitar e aprovar” as suas reivindicações face às dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

De acordo com Cláudia Chaves, “só o facto de o Governo Regional ter ouvido, estudado o assunto e comprometer-se a achar uma solução para contornar esta questão, é uma excelente notícia”.

A responsável referiu sentir que o “trabalho para empresários, associados da AHRESP, está a ser compensado”, não indo abdicar desta postura.

No final do encontro, o presidente do Governo dos Açores declarou que, “correspondendo às reivindicações apresentadas pela AHRESP, relativamente ao apoio de cada trimestre, ao abrigo do que o Apoiar.PT prevê, vai já ter início na próxima semana o adiantamento da segunda tranche, no valor de dois milhões de euros, aos associados da associação, concluindo-se este apoio no quadro da anterior legislação em vigor”.

José Manuel Bolieiro anunciou que vai ser “eliminada a exigência de um prazo de pagamento de 70 dias entre as duas tranches” destes apoios, sendo que, no próximo trimestre, será feito um pagamento “a uma só vez, o que também ajuda a criar liquidez na economia e nos associados da AHRESP”.

Na sequência de uma resolução do Governo Regional, publicada na segunda-feira, o líder do executivo açoriano referiu que, no âmbito de pagamentos de apoios públicos à liquidez imediata das empresas, do total de um milhão de euros, já foram pagos 600 mil euros, o que é “revelador, entre segunda-feira e a data de hoje, da prontidão deste pagamento”.