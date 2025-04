Água Retorta recebe XII Mostra Gastronómica de 25 a 28 de julho

O evento vai decorrer na zona do jardim da Casa do Povo e no Campo de Jogos da freguesia e pretende “dar destaque às forças vivas da localidade” com um cartaz gastronómico diversificado e abrangente, indica nota de imprensa.





A cerimónia inaugural está agendada para dia 25 de julho, pelas 19h30. No campo musical, a partir das 21 horas, atuará a Classe de Conjunto da Academia Musical da Povoação e depois decorrerá o concerto de Marisa Dias.





No dia 26 de julho, pelas 20 horas, está agendado o Festival de Bandas Filarmónicas. No dia 27de julho, pelas 21 horas, será a vez de Diogo Gaspar apresentar-se em palco. Pelas 22h30, atuará a banda micaelense “The Code”.





No último dia da mostra a tarde será preenchida com jogos tradicionais. Pelas 17h30, decorrerá o Cortejo Alegórico, pelas 19h30, tem lugar o Festival de Folclore.





Com a exceção do primeiro dia, onde serão servidos apenas jantares, nos restantes dias do evento os visitantes poderão almoçar e jantar nas barraquinhas.





A XII Mostra Gastronómica de Água Retorta conta com o apoio da Câmara Municipal da Povoação, Casa do Povo de Água Retorta, Clube Desportivo, Sociedade Musical e Comissão de Festas de Nossa Senhora da Penha de França.