Agravamento do estado do tempo nos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a aproximação de uma depressão cavada e passagem de uma superfície frontal fria com atividade forte provocará um agravamento do estado do tempo.

Desta forma, o IPMA emite, para as ilhas do Grupo Ocidental, aviso vermelho referente a agitação marítima, no período entre 12 horas e as 18 horas de sábado, dia 23 de fevereiro, com ondas de sudoeste de dez a onze metros, podendo atingir-se vinte metros.





No período entre 00 horas e as 12 horas de sábado, 23 de fevereiro, as ilhas das Flores e Corvo, vão estar em aviso laranja, também devido à agitação marítima, com ondas de sudoeste de sete a nove metros, podendo atingir-se quinze metros.





Entre as 00 horas de sexta-feira, dia 22 de fevereiro e as 00 horas de sábado, dia 23 fevereiro, o IPMA emite para este grupo um aviso amarelo, igualmente referente a agitação marítima.





No que diz respeito ao vento, as ilhas do Grupo Ocidental, estarão sob aviso amarelo, no período entre 23 horas de sexta-feira, 22 de fevereiro, e as 03 horas de sábado, 23 de fevereiro; em aviso laranja, no período entre 03 horas e as 12 horas de sábado, 23 de fevereiro, com direção de sul rodando para sudoeste e velocidade média do vento prevista entre 75 e 85 quilómetros/hora.





As ilhas do Grupo Central vão estar em aviso amarelo para agitação marítima, entre 00 horas de sexta-feira, 22 de fevereiro e as 00 horas de domingo, 24 de fevereiro e, referente a vento entre as 00 horas e as 06 horas de sábado, passando para laranja até às 15 horas de sábado.





Já as ilhas de São Miguel e Santa Maria, estarão sob aviso amarelo, para agitação marítima entre as 12 horas de sexta-feira, 22 de fevereiro e as 00 horas de domingo, 24 de fevereiro e para o vento entre 12 horas de sábado e as 00 horas de domingo, 24 de fevereiro.