Agitação marítima, vento e chuva em sete ilhas dos Açores

Assim, no grupo ocidental (Flores e Corvo) mantêm-se até às 18h00 de sábado as previsões de agitação marítima, com aviso amarelo.

Aquelas duas ilhas vão estar sob aviso amarelo por causa do vento até às 06h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para as Flores e Corvo devido às previsões de precipitação, por vezes forte, entre as 18h00 de hoje e as 00h00 de sexta-feira.

Para o grupo central (Terceira, Faial, Graciosa, Pico e São Jorge) mantém-se durante o dia de hoje e até às 12h00 de sexta-feira o aviso amarelo por causa da agitação marítima.

A partir das 18h00 de hoje e até às 09h00 de sexta-feira está ainda ativo para aquelas cinco ilhas do grupo central aviso amarelo devido ao vento.

Por causa da chuva, que poderá ser forte, o IPMA colocou ainda o grupo central sob aviso amarelo entre as 00h00 e as 09h00 de sexta-feira.

No grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo em vigor referente a agitação marítima deixa de estar ativo às 18h00 de hoje.